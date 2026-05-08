«Каролина» — 3-я команда НХЛ в XXI веке с 7−0 со старта плей-офф. В истории лиги это 13-я такая серия, ранее только «Рейнджерс» в 2024-м не дошли до финала

«Каролина» обыграла «Филадельфию» (4:1) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3−0).

В первом раунде «Харрикейнс» выбили «Оттаву» (4−0).

Таким образом, клуб из Роли одержал 7 побед подряд со старта плей-офф. Это 13-й такой случай в истории лиги и 3-й в XXI веке.

Отметим, что только в одном из 12 предыдущих случаев команда, выдавшая 7−0 со старта плей-офф, не доходила до финала. Это были «Рейнджерс» в 2024 году (уступили «Флориде» в финале Восточной конференции).

9 побед — «Эдмонтон»-1985 (выиграл Кубок Стэнли);

8 побед — «Детройт»-1952 (выиграл Кубок Стэнли), «Монреаль»-1960 (выиграл Кубок Стэнли), «Сент-Луис»-1969 (уступил в финале);

7 побед — «Монреаль»-1946 (выиграл Кубок Стэнли), «Монреаль»-1968 (выиграл Кубок Стэнли), «Филадельфия»-1975 (выиграла Кубок Стэнли), «Монреаль»-1976 (выиграл Кубок Стэнли), «Монреаль»-1989 (уступил в финале), «Рейнджерс»-1994 (выиграли Кубок Стэнли), «Питтсбург»-2008 (уступил в финале), «Рейнджерс»-2024 (проиграли в финале конференции), «Каролина»-2026.