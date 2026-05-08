Андерсен — 4-й вратарь в истории НХЛ с 7 подряд победами в плей-офф в возрасте 36 или более лет

36-летний датчанин отразил 18 из 19 бросков. У него 7 побед в 7 играх в текущем плей-офф при 95,7% сэйвов и коэффициенте надежности 1,02.
Андерсен стал 4-м вратарем в истории лиги, кому удалось записать в актив серию из 7 подряд побед в плей-офф в возрасте 36 или более лет.
В списке также Гамп Уорсли (1968, «Монреаль», 7 побед, 38 лет), Жак Плант (1969, «Сент-Луис», 8, 40 лет) и Дуэйн Ролосон (2006, «Эдмонтон», 7, 36 лет; 2011, «Тампа», 8, 41 год). Уорсли и Плант тоже начали свои серии со старта розыгрыша.