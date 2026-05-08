Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
09.05
Анахайм
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.27
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
10.05
Филадельфия
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.24
П2
1.94
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
1
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
4
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Анахайм
3
П1
X
П2

Андерсен — 4-й вратарь в истории НХЛ с 7 подряд победами в плей-офф в возрасте 36 или более лет

Вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен вышел в старте на третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (4:1, 3−0).

36-летний датчанин отразил 18 из 19 бросков. У него 7 побед в 7 играх в текущем плей-офф при 95,7% сэйвов и коэффициенте надежности 1,02.

Андерсен стал 4-м вратарем в истории лиги, кому удалось записать в актив серию из 7 подряд побед в плей-офф в возрасте 36 или более лет.

В списке также Гамп Уорсли (1968, «Монреаль», 7 побед, 38 лет), Жак Плант (1969, «Сент-Луис», 8, 40 лет) и Дуэйн Ролосон (2006, «Эдмонтон», 7, 36 лет; 2011, «Тампа», 8, 41 год). Уорсли и Плант тоже начали свои серии со старта розыгрыша.