Тамбиев о назначении в «Динамо»: «На переговорах отметил, что в команде много игроков за 30, пришло время для смены поколений. Важным оказался этап работы в петербургском “Динамо”

— Если немного вернуться назад, то как состоялось утверждение вашей кандидатуры, и понимаете ли, почему выбрали именно вас?
— Сначала, видимо, были предварительные переговоры. Мне позвонил Виктор Геннадьевич Воронин, предложил встретиться, и я приехал в Москву. На первой встрече мы обсудили многое, обменялись мнениями. Я подготовился к разговору, у меня была определенная концепция.
Работу предыдущих тренеров не обсуждал, поскольку это вопрос этики. Но я рассказал свое видение того, почему «Динамо» рано вылетело из плей-офф и что нужно сделать, чтобы команда стала сильнее.
В частности, отметил, что в составе было много игроков за 30 и пришло время для смены поколений. Но делать это нужно аккуратно, без ущерба для результата и с учетом высокого уровня требований лиги. Потом состоялась еще одна встреча, затем меня пригласили на заседание совета директоров, где было принято окончательное решение — практически единогласно.
— Насколько важную роль сыграл ваш опыт работы в «Адмирале» и петербургском «Динамо»?
— Думаю, и тот и другой. В «Адмирале» четыре года я многое выстраивал, при этом дважды выводил команду в плей-офф. Но, наверное, ключевую роль сыграла работа в петербургском «Динамо» — три с половиной года. Там был результат, мы выиграли титул в ВХЛ, и этот опыт не прошел впустую.
— Вы же пересекались там с людьми, которые сейчас причастны к московскому «Динамо», включая Аркадия Ротенберга?
— Да, со многими. Этот этап действительно оказался важным при моем нынешнем назначении, — сказал Тамбиев.