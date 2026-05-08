Давыдов о «Динамо»: «Очень важно сохранить всю группу лидеров. Но в КХЛ без подпитки молодежью перспективы нет. Только на легионерах и ветеранах ничего не выиграешь, “Авангард”

— Пошли слухи, что в лидере «Динамо» последних лет Никите Гусеве заинтересованы многие конкуренты…
— Очень важно сохранить всю нашу лидерскую группу — Подъяпольского, Пыленкова, Ожиганова, Гусева и так далее. Пока кадровых новостей немного, но после конференции Тамбиева они, надеюсь, начнут появляться.
Самое главное, чтобы под фигуру нового тренера пошли новые хоккеисты.
Ну и надо внимательно смотреть плей-офф. Тот же Омск хотел выехать на легионерах и ветеранах, но в КХЛ без подпитки молодыми игроками перспективы у тебя нет. Тут лучший пример — Ярославль, который в порядке и в КХЛ, и в Молодежной лиге, за счет чего имеет длинную скамейку.
«Динамо» нужно идти именно по этому пути. Только на легионерах и ветеранах ничего не выиграешь, Омск — самый свежий пример, — сказал Давыдов.