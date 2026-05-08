09.05
Баффало
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.23
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
09.05
Анахайм
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.29
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
10.05
Филадельфия
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.41
X
4.25
П2
1.92
Хоккей. НХЛ
10.05
Миннесота
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.35
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
1
:
Каролина
4
П1
X
П2

Бобровский — 5-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами, Малкин — 6-й, Овечкин — 20-й, Рэддиш — 1-й (The Athletic)

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский занял 5-е место в рейтинге игроков НХЛ, которые могут стать неограниченно свободными агентами.

Журналист The Athletic Крис Джонстон составил список из топ-20 хоккеистов, контракты которых рассчитаны до 30 июня 2026 года.

1. Даррен Рэддиш («Тампа-Бэй»);

2. Расмус Андерссон («Вегас»);

3. Алекс Так («Баффало»);

4. Джон Карлсон («Анахайм»);

5. Сергей Бобровский («Флорида»);

6. Евгений Малкин («Питтсбург»);

7. Чарли Койл («Коламбус»);

8. Бобби Макмэнн («Сиэтл»);

9. Стюарт Скиннер («Питтсбург»);

10. Джейк Труба («Анахайм»);

11. Энтони Манта («Питтсбург»);

12. Мэйсон Марчмент («Коламбус»);

13. Джейден Шварц («Сиэтл»);

14. Логан Стэнли («Баффало»);

15. Патрик Кэйн («Детройт»);

16. Матс Зукарелло («Миннесота»);

17. Фредерик Андерсен («Каролина»);

18. Виктор Арвидссон («Бостон»);

19. Марио Ферраро («Сан-Хосе»);

20. Александр Овечкин («Вашингтон»).

