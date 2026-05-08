Бобровский — 5-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами, Малкин — 6-й, Овечкин — 20-й, Рэддиш — 1-й (The Athletic)

Журналист The Athletic Крис Джонстон составил список из топ-20 хоккеистов, контракты которых рассчитаны до 30 июня 2026 года.
1. Даррен Рэддиш («Тампа-Бэй»);
2. Расмус Андерссон («Вегас»);
3. Алекс Так («Баффало»);
4. Джон Карлсон («Анахайм»);
5. Сергей Бобровский («Флорида»);
6. Евгений Малкин («Питтсбург»);
7. Чарли Койл («Коламбус»);
8. Бобби Макмэнн («Сиэтл»);
9. Стюарт Скиннер («Питтсбург»);
10. Джейк Труба («Анахайм»);
11. Энтони Манта («Питтсбург»);
12. Мэйсон Марчмент («Коламбус»);
13. Джейден Шварц («Сиэтл»);
14. Логан Стэнли («Баффало»);
15. Патрик Кэйн («Детройт»);
16. Матс Зукарелло («Миннесота»);
17. Фредерик Андерсен («Каролина»);
18. Виктор Арвидссон («Бостон»);
19. Марио Ферраро («Сан-Хосе»);
20. Александр Овечкин («Вашингтон»).