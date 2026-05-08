Леонид Тамбиев: «Задачу выиграть Кубок Гагарина передо мной сейчас не ставят. Хотя ясно, что все хотят стать чемпионами. Будем идти шаг за шагом»

«Динамо» по итогам сезона-2025/26 выбыло из плей-офф на стадии первого раунда, уступив минскому «Динамо» (0−4).
"Задача на сезон — построить характерную и боеспособную команду, чья игра будет нравиться болельщикам. Задачу выиграть Кубок Гагарина передо мной сейчас не ставят. Хотя ясно, что все хотят стать чемпионами.
Мы будем идти шаг за шагом. Я знаю, что такое динамовский дух, чемпионский дух. Для меня работа в «Динамо» — это вызов, это отличный шанс поработать с сильными игроками.
В душе я, конечно, буду заряжать игроков на победу, на путь к Кубку Гагарина. Но громких слов я сейчас не буду говорить, в этом я буду аккуратен. Понимаю, что мне будет непросто. Но в КХЛ никому не бывает легко", — сказал Тамбиев.