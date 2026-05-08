Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:30
Анахайм
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.29
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
10.05
Филадельфия
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.41
X
4.25
П2
1.92
Хоккей. НХЛ
10.05
Миннесота
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.35
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
1
:
Каролина
4
П1
X
П2

Никита Дишковский: «В СКА большая конкуренция на всех уровнях, начиная с академии и СДЮСШОР и далее по ступенькам — МХЛ, ВХЛ и КХЛ. Расслабляться — себе дороже»

Нападающий Никита Дишковский высказался о конкуренции в системе СКА.

Источник: Спортс‘’

— Вы проходили через МХЛ, ВХЛ, но до этого сезона не получали шанс в главной команде. Как продолжали сохранять высокий уровень мотивации?

— Знал, что всему свое время. У меня даже мыслей не было, что не попаду в основную команду. Знал, что могу играть в КХЛ. Понимал, что нужно дождаться своего шанса, что он представится. Точно так же продолжал работать.

На самом деле в той же ВХЛ, если ты расслабишься, то тебя кто-то другой «съест», что ты даже на уровне «Вышки» играть не будешь, потому что в СКА очень большая конкуренция на всех уровнях, начиная с академии и СДЮСШОР и далее по ступенькам — МХЛ, ВХЛ и КХЛ. Расслабляться — себе дороже.

— Заходить в главную команду вместе с другими ребятами легче, чем одному?

— Да. Мы начинали сезон тройкой молодых ребят. Легче было адаптироваться. Возможно, не получали много игрового времени, но у нас и не забирали его за какие-то ошибки. Нам давали столько времени, сколько и нужно, чтобы проявить себя. Думаю, что мы с этим справились.

Показали, что можем создавать моменты и реализовывать их, хорошо играть и в обороне, и в атаке, — сказал Дишковский.