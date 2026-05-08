Никита Дишковский: «В СКА большая конкуренция на всех уровнях, начиная с академии и СДЮСШОР и далее по ступенькам — МХЛ, ВХЛ и КХЛ. Расслабляться — себе дороже»

— Вы проходили через МХЛ, ВХЛ, но до этого сезона не получали шанс в главной команде. Как продолжали сохранять высокий уровень мотивации?
— Знал, что всему свое время. У меня даже мыслей не было, что не попаду в основную команду. Знал, что могу играть в КХЛ. Понимал, что нужно дождаться своего шанса, что он представится. Точно так же продолжал работать.
На самом деле в той же ВХЛ, если ты расслабишься, то тебя кто-то другой «съест», что ты даже на уровне «Вышки» играть не будешь, потому что в СКА очень большая конкуренция на всех уровнях, начиная с академии и СДЮСШОР и далее по ступенькам — МХЛ, ВХЛ и КХЛ. Расслабляться — себе дороже.
— Заходить в главную команду вместе с другими ребятами легче, чем одному?
— Да. Мы начинали сезон тройкой молодых ребят. Легче было адаптироваться. Возможно, не получали много игрового времени, но у нас и не забирали его за какие-то ошибки. Нам давали столько времени, сколько и нужно, чтобы проявить себя. Думаю, что мы с этим справились.
Показали, что можем создавать моменты и реализовывать их, хорошо играть и в обороне, и в атаке, — сказал Дишковский.