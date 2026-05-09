Андрей Коваленко о «Локомотиве»: «Фундамент от Никитина держит конструкцию. Хартли увидел, что ничего ломать не нужно, надо следовать курсу — в этом тоже показатель его мудрости»

В седьмом матче клуб из Омска уступил со счетом 3:4 во втором овертайме. Ярославская команда по ходу серии уступала 1−3, но в итоге победила со счетом 4−3.
В финале «Локомотив» сыграет с «Ак Барсом».
— Принято считать, что Ярославль переломил сценарий за счет длинной скамейки и доверия молодежи. Это так?
— Не соглашусь. У Ярославля отличная школа, но в этом сезоне двери в «Локомотив» не были широко открыты и каких-то открытий из новичков назвать не могу. В отличие от прошлых лет, когда зашли Сурин, Кирьянов, многие другие.
Считаю, что решающим фактором стал все-таки характер «Локомотива». Ярославль больше хотел — и это проявлялось именно в концовках матчей, когда нужно было доставать из себя последнее, играть через «не могу».
— Откуда этот характер?
— Мое мнение: очень многое дала «Локомотиву» пятилетка Игоря Никитина. Его тренерский штаб наладил игровую систему и заложил фундамент на многие годы. Взял все лучшее от своего предшественника — Дмитрия Квартальнова, запустил большую группу молодежи. Хотя в первые годы у Никитина не все получалось, но руководство терпело, понимая всю масштабность работы.
Как следствие — у «Локомотива» уже третий финал плей-офф за три года. Посмотрите на энхаэловские версии Ярославля — «Флориду» и «Эдмонтон», у которых за плечами тоже были по два финала подряд. В этом сезоне обе эти команды НХЛ не выдержали нагрузки по 100 матчей за сезон — и быстро ушли на каникулы.
А вот «Локомотив» по-прежнему в гонке. То есть фундамент от Никитина держит конструкцию.
— К новому тренеру Бобу Хартли относитесь скептически?
— Нет, Хартли отдаю должное. Это опытный тренер, который побеждал и в КХЛ, и в НХЛ. Он увидел, что ничего ломать не нужно, надо следовать курсу — и в этом тоже показатель его работы и его мудрости.
Посмотрим, как Хартли проявит себя в финале против другого волжского города — Казани. Финал — это всегда особая серия, непредсказуемая, со своей психологией. Естественно, буду в ней болеть за «Локомотив», — сказал Коваленко.
Кожевников о «Локомотиве»: «Багаж Никитина. Ничего там тренерского нет, Хартли повезло, попал в удачную атмосферу».