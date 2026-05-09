Гомоляко о Канцерове: «У него все есть, чтобы заиграть в лучшей лиге мира. Ромка упрямый, упорный, характерный, бесстрашный. То есть все, что в хоккеисте должно быть, в нем сложилось»

Экс-спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко высказался об уходе нападающего магнитогорского клуба Романа Канцерова в «Чикаго».

Источник: Спортс‘’

"Рома в этом году доказал, что он действительно сильный хоккеист, став лучшим снайпером регулярки. Считаю его одним из сильнейших хоккеистов в нашей стране. Ромка такой, он упрямый, упорный, характерный, бесстрашный. То есть вот все, что в хоккеисте должно быть, в нем сложилось.

Иногда мне кажется, что он кипит, когда не забивает, нервничает — и вот это ему порою мешает. Рома очень честный. Таких мало. Есть упорные, но такие обманщики. Они где-то показывают, что лезут в борьбу, но в действительности просто делают вид. А вот Рома по-хоккейному честный парень.

Не рано ли он поехал? В этом году он показал, что действительно уже готов к отъезду, но как все там сложится, покажет лишь время. Желаю ему удачи, успехов, чтобы он быстрее закрепился.

А для «Металлурга» это большая потеря. Замену найти будет тяжело, потому что Рома может играть как в центре, так и с краю. Надеюсь, что Ромка там зацепится, потому что у него, действительно, все есть для того, чтобы заиграть в лучшей лиге мира", — сказал Гомоляко.