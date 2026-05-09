Ротенберг поздравил с Днем Победы: «Помним подвиг прадедов, мужество фронтовиков, тружеников тыла, всех, кто отстоял Родину и подарил нам будущее. Низкий поклон ветеранам»

"С Днем Победы! Сегодня вместе с юниорской сборной России U18 поздравляем всех с 9 Мая — священным праздником для каждой семьи и для всей нашей страны.
Мы помним подвиг наших дедов и прадедов, мужество фронтовиков, тружеников тыла, всех, кто отстоял Родину, сохранил страну и подарил нам будущее.
Для нас особенно важно, чтобы молодежь не просто знала историю Великой Победы, а чувствовала свою связь с поколением победителей, понимала, какой ценой была завоевана Победа. Именно так передаются главные ценности — любовь к Родине, мужество, сила духа, единство и ответственность за будущее своей страны.
Низкий поклон ветеранам. Вечная память павшим героям. С Днем Победы! Мы помним!" — написал Ротенберг.