Демидов без очков и бросков в 2-м матче с «Баффало»: 1 блок, 1 хит, «плюс 1» за 13:18. У него 0+2 в 9 играх плей-офф

Всего в 9 играх текущего плей-офф на счету россиянина 2 (0+2) очка.
Сегодня за 13:18 (5:24 — в большинстве) у Демидова ни одного броска в створ ворот (1 заблокирован, 2 — мимо), 1 блок-шот, 1 силовой прием, полезность — «плюс 1».
Форвард «Монреаля» Иван Демидов не отметился результативностью во втором матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (5:1, 1−1 в серии).
