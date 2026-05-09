Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
10.05
Филадельфия
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.41
X
4.25
П2
1.92
Хоккей. НХЛ
10.05
Миннесота
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.40
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
11.05
Монреаль
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
2
:
Вегас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
1
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
1
:
Каролина
4
П1
X
П2

Демидов случайно порезал руку Маленстину коньком, падая на лед после хита Гринуэя. Форвард «Баффало» доиграл смену в меньшинстве, несмотря на кровотечение

Форвард «Баффало» Бек Маленстин получил порез руки коньком во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (1:5, 1−1).

В начале второго периода форвард «Сэйбрс» Джордан Гринуэй применил силовой прием против нападающего «Канадиенс» Ивана Демидова.

Падая на лед, россиянин случайно зацепил коньком руку Маленстина.

Игрок «Баффало» доиграл смену в меньшинстве, после чего ему стали оказывать помощь из-за обильного кровотечения. Он вернулся на лед только в третьем периоде, проведя еще 3 смены.

Демидов тоже на некоторое время ушел в раздевалку. Он вернулся в игру в середине второго периода.

Демидов без очков и бросков в 2-м матче с «Баффало»: 1 блок, 1 хит, «плюс 1» за 13:18. У него 0+2 в 9 играх плей-офф.