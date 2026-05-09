Демидов случайно порезал руку Маленстину коньком, падая на лед после хита Гринуэя. Форвард «Баффало» доиграл смену в меньшинстве, несмотря на кровотечение

В начале второго периода форвард «Сэйбрс» Джордан Гринуэй применил силовой прием против нападающего «Канадиенс» Ивана Демидова.
Падая на лед, россиянин случайно зацепил коньком руку Маленстина.
Игрок «Баффало» доиграл смену в меньшинстве, после чего ему стали оказывать помощь из-за обильного кровотечения. Он вернулся на лед только в третьем периоде, проведя еще 3 смены.
Демидов тоже на некоторое время ушел в раздевалку. Он вернулся в игру в середине второго периода.
Демидов без очков и бросков в 2-м матче с «Баффало»: 1 блок, 1 хит, «плюс 1» за 13:18. У него 0+2 в 9 играх плей-офф.