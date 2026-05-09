Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
10.05
Филадельфия
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.41
X
4.25
П2
1.92
Хоккей. НХЛ
10.05
Миннесота
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.40
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
11.05
Монреаль
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
2
:
Вегас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
1
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
1
:
Каролина
4
П1
X
П2

Андрей Коваленко сравнил чемпионский «Локомотив» начала 2000-х с нынешним: «У команд много общего, главное — характер. Нас часто называли бурлаками на Волге — могли вытащить любой матч»

Двукратный победитель Суперлиги в составе «Локомотива» Андрей Коваленко сравнил ту команду ярославцев с нынешней.

— Можете сравнить этот «Локомотив» и ваш «Локомотив» начала века, который дважды подряд стал чемпионом?

— Наверное, правильно их сравнить, когда нынешнее поколение ярославцев возьмет второй титул подряд. Надеюсь, такая возможность представится.

Но уже сейчас у этих команд есть много общего. Главное — характер. Наш «Локомотив» начала века, меня лично часто называли бурлаками на Волге, мы иногда вопреки всему могли вытащить любой матч и любого соперника. Вот и в серии с «Авангардом» при счете 1−3 нынешние игроки «Локомотива» стали бурлаками.

На этот момент специально обратил внимание своего младшего сына, капитана юниорской сборной России Ивана Коваленко. В следующем сезоне ему пробиваться в «Локо» и, возможно, «Локомотив». Некоторые эксперты говорят, что Иван более талантлив, чего его старший брат Николай и его отец.

Поэтому уже сейчас Коваленко-младший этот бурлацкий характер должен видеть, понимать и нарабатывать. Без этого характера чемпионом не станешь., — сказал Коваленко.