Рафф о «Баффало» после 1:5 от «Монреаля»: «3 или 4 их гола стали результатом наших ошибок при владении шайбой. Так нельзя. Мы сами себя подвели»

"Три или четыре их гола стали результатом наших ошибок при владении шайбой. Так нельзя. Мы сами себя подвели. Мы знаем, что должны играть лучше.
После первой игры мы говорили о том, что нужно сохранить правильный настрой. Это было моей задачей. Но сегодня получилось так, что мы стали причиной большей части их голов", — сказал Рафф.
Первую шайбу «Канадиенс» забросили уже на 2-й минуте матча — результативная атака началась после того, как форвард «Сэйбрс» Пейтон Кребс потерял шайбу в своей зоне.
При третьей шайбе канадского клуба игроки «Баффало» неудачно распорядились шайбой в чужой зоне, из-за чего началась контратака.
Перед четвертой шайбой канадского клуба потерю в чужой зоне допустил форвард «Баффало» Тейдж Томпсон. Он же утратил контроль над шайбой в моменте, приведшем к голу победителей в пустые ворота.