Маккиннон о Ландескуге и 6 побед «Колорадо» подряд в плей-офф: «Мы очень долго ждали его возвращения. И оно того стоило»

За 6 матчей в этом плей-офф «Эвеланш» еще не потерпели ни одного поражения.
«Мы очень долго ждали его возвращения. И это ожидание того стоило», — сказал Маккиннон.
Продолжая отвечать на вопросы журналистов, форвард начал говорить о том, как Ландескуг прибавлял по ходу регулярного сезона и насколько важным было его присутствие в раздевалке команды.
Сам Ландескуг прервал Маккиннона, сказав: «Хватит уже». Замечание капитана «Колорадо» вызвало смех у присутствующих журналистов и игроков.
Напомним, Ландескуг пропустил три полных регулярных сезона — с 2022 по 2025 год — из-за тяжелой травмы колена.