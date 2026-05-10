Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Филадельфия
0
:
Каролина
0
Все коэффициенты
П1
3.70
X
4.30
П2
1.81
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.40
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
11.05
Монреаль
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.26
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
11.05
Анахайм
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.32
П2
2.37
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
1
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
2
:
Вегас
6
П1
X
П2

Маккиннон о Ландескуге и 6 побед «Колорадо» подряд в плей-офф: «Мы очень долго ждали его возвращения. И оно того стоило»

Нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон после победы над «Миннесотой» (5:2, 2−0) в матче второго раунда Кубка Стэнли высказался о значении капитана Габриэля Ландескуга для команды.

Источник: Спортс‘’

За 6 матчей в этом плей-офф «Эвеланш» еще не потерпели ни одного поражения.

«Мы очень долго ждали его возвращения. И это ожидание того стоило», — сказал Маккиннон.

Продолжая отвечать на вопросы журналистов, форвард начал говорить о том, как Ландескуг прибавлял по ходу регулярного сезона и насколько важным было его присутствие в раздевалке команды.

Сам Ландескуг прервал Маккиннона, сказав: «Хватит уже». Замечание капитана «Колорадо» вызвало смех у присутствующих журналистов и игроков.

Напомним, Ландескуг пропустил три полных регулярных сезона — с 2022 по 2025 год — из-за тяжелой травмы колена.