«Каролина» вышла в финал Востока в 4-й раз за 8 сезонов при Бринд’Аморе во главе команды. Прошлые серии были проиграны с общим счетом 1−12

«Харрикейнс» вышли в финал Восточной конференции во 2-м сезоне подряд и в 4-й раз за 8 сезонов при главном тренере Роде Бринд’Аморе (с сезона-2018/19).
Предыдущие три серии были проиграны с общим счетом 1−12 (0−4 от «Бостона» в 2019 году, 0−4 и 1−4 от «Флориды» в 2023-м и 2025-м).
В истории франшизы выход в финал Востока (или полуфинал) стал 7-м (ранее также 2002, 2006 и 2009). В прошлый раз выиграть серию на этом этапе команде удалось в 2006 году — у «Баффало» (4−3).
В этом году соперником «Каролины» в финале конференции будут «Сэйбрс» или «Монреаль» (1−1 в серии после двух матчей).