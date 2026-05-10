«Каролина» — 5-я команда в истории НХЛ с 8−0 со старта плей-офф. При текущем формате (с 1987 года) «Харрикейнс» первыми прошли 2 раунда без поражений

«Каролина» выбила «Филадельфию» во втором раунде Кубка Стэнли (4−0, 3:2 ОТ в четвертом матче) и вышла в финал Восточной конференции.

В первом раунде «Харрикейнс» прошли «Оттаву» (4−0). Таким образом, команда под руководством Рода Бринд’Амора прошла первые два раунда без поражений.

Это первый такой случай при текущем формате плей-офф (4 раунда, все серии до до 4 побед). Он был введен в 1987 году (с 1980 по 1986 год серии первого из четырех раундов игрались до 3 побед).

В целом в истории лиги «Каролина» стала 5-й командой с 8 победами в 8 играх со старта плей-офф.

9 побед — «Эдмонтон»-1985 (выиграл Кубок Стэнли, 15 побед и 3 поражения в розыгрыше);

8 побед — «Детройт»-1952 (выиграл Кубок Стэнли, 8−0), «Монреаль»-1960 (выиграл Кубок Стэнли, 8−0), «Сент-Луис»-1969 (уступил в финале, 8−4), «Каролина»-2026;