Капризов возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ с 14 очками в 9 играх. Куинн Хьюз и Марнер отстают на 1 балл, Холл — на 2

На счету 29-летнего россиянина 14 (4+10) баллов в 9 играх в текущем плей-офф НХЛ при полезности «+11». Он вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров розыгрыша.
Второе место делят защитник «Уайлд» Куинн Хьюз (13 баллов в 9 играх, 4+9, сегодня — 1+1) и форвард «Вегаса» Митч Марнер (13 в 9, 6+7).
Четвертым в списке идет форвард «Каролины» Тэйлор Холл (12 в 8, 3+9).
