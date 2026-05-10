Тарасенко в 3-м матче серии с «Колорадо»: ассист, 2 броска, 2 хита, 3 потери и «+1» за 12:27. У него 2+2 в 9 играх в текущем плей-офф

Во втором периоде 34-летний россиянин бросил по воротам Маккензи Блэквуда, шайба отскочила от вратаря и попала в защитника Брока Фэйбера, после чего зашла в ворота.
Этот гол позволил «Уайлд» сделать счет 4:1 на 34-й минуте матча — через 20 секунд после единственной шайбы «Эвеланш».
На счету Тарасенко стало 4 (2+2) очка в 9 играх в текущем плей-офф при полезности «+2».
Сегодня Владимир (12:27, 0:25 — в большинстве) 2 раза бросил в створ ворот, применил 2 силовых приема, сделал 1 блок и допустил 3 потери.