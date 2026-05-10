Токкет о том, что болельщики долго аплодировали «Филадельфии» после 0−4 от «Каролины»: «Потрясающий момент. Для ребят это очень важно. Мы вернули наш клуб на карту»

«Флайерс» в этом сезоне вышли в плей-офф впервые с 2020 года и прошли первый раунд, выбив «Питтсбург» (4−2) в пенсильванском дерби.
«Я думаю, это был потрясающий момент. Хочу поблагодарить болельщиков за это. Здорово, что они поддержали нас и кричали “Вперед, “Флайерс”.
Возможно, это немного продвинет нас вперед. Я только что разговаривал с Китом Джонсом (президентом клуба по хоккейным операциям — Спортс). Он сказал, что был рад услышать, что болельщики активно подбадривали ребят.
Для них это очень важно. У нас есть поддержка болельщиков, мы вернули наш клуб на карту, мы получили представление о том, что нужно делать дальше. Я очень благодарен болельщикам. Это действительно замечательно", — сказал Токкет.