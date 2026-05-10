Маккиннон забросил 60 шайб в плей-офф НХЛ в 102 играх. Быстрее этой отметки достигли лишь Лемье, Гретцки, Бретт Халл, Босси, Курри и Ришар

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон забросил единственную шайбу своей команды в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Миннесотой» (1:5, 2:1).

В текущем плей-офф на счету 30-летнего канадца стало 11 (5+6) баллов в 7 играх при полезности «+5».

За карьеру в Кубке Стэнли — 136 (60+76) баллов в 102 играх.

Только 6 игроков в истории лиги быстрее достигли отметки 60 голов в плей-офф — Марио Лемье (74 игры), Уэйн Гретцки (76), Бретт Халл (81), Майк Босси (83), Яри Курри (88) и Морис Ришар (92).

Среди действующих игроков лиги Маккиннон стал 6-м, кому удалось забить 60 или более кубковых голов.

В списке также Александр Овечкин («Вашингтон», 77 в 161 игре), Сидни Кросби («Питтсбург», 72 в 186), Евгений Малкин («Питтсбург», 69 в 183), Брэд Маршанд («Флорида», 66 в 180) и Кори Перри («Тампа», 64 в 244).

