Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
11.05
Монреаль
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.22
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
11.05
Анахайм
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.34
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
11.05
Локомотив
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.98
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
12.05
Миннесота
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Колорадо
1
П1
X
П2

Кравчук о Малкине: «Истории Кузнецова с Яковлевым могут притормозить возвращение в родной “Металлург”. Звездные игроки подумают, прежде чем идти к Разину»

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук заявил, что отношения главного тренера «Металлурга» Андрея Разина с рядом игроков могут повлиять на решение нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина о возвращении в магнитогорский клуб.

Источник: Спортс''

— Что отметили для себя на последней неделе?

— Много разговоров о возможном возвращении в КХЛ Александра Овечкина и Евгения Малкина — с прощальной гастролью по своим родным клубам. Это очень красивая история — завершить блестящую карьеру там, где начал.

Впрочем даже в конце четвертого десятка и Овечкин, и Малкин провели за океаном сильные сезоны. Решение принимать игрокам, но совсем не удивлюсь, если в такой ситуации они задержатся в НХЛ еще на сезон.

— Чьи шансы вернуться выше?

— «Динамо» уже не первый год говорит о том, что ждет Овечкина домой. То же самое говорят и в Магнитогорске. Думаю, что на решение игроков будет влиять масса факторов. От семейного до тренерского.

— В чем суть тренерского фактора?

— Если говорить о «Металлурге», то в профессиональной среде вряд ли остались незамеченными истории с Евгением Кузнецовым и Егором Яковлевым. Можно долго спорить о том, кто в них виноват, — сами хоккеисты или тренер, был ли там личный момент или, наоборот, исключительно хоккейный. Но сухой факт в том, что теперь звездные игроки много раз подумают, прежде чем идти к Андрею Разину.

На контрасте — история Кузнецова в «Салавате Юлаеве». Там Виктор Козлов нашел общий язык с непростым игроком — и тот вывел Уфу во второй раунд плей-офф. Классный гол Кузнецова на последних секундах матча с Екатеринбургом — звездный момент всего плей-офф, наряду с двумя голами связки Радулов — Шалунов в концовке игры в Омске.

Поэтому тренерский фактор для звезд уровня Малкина тоже будет работать. И истории Кузнецова с Яковлевым могут притормозить его возвращение в родной клуб, — сказал Кравчук.

