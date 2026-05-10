Кравчук о Малкине: «Истории Кузнецова с Яковлевым могут притормозить возвращение в родной “Металлург”. Звездные игроки подумают, прежде чем идти к Разину»

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук заявил, что отношения главного тренера «Металлурга» Андрея Разина с рядом игроков могут повлиять на решение нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина о возвращении в магнитогорский клуб.
— Что отметили для себя на последней неделе?
— Много разговоров о возможном возвращении в КХЛ Александра Овечкина и Евгения Малкина — с прощальной гастролью по своим родным клубам. Это очень красивая история — завершить блестящую карьеру там, где начал.
Впрочем даже в конце четвертого десятка и Овечкин, и Малкин провели за океаном сильные сезоны. Решение принимать игрокам, но совсем не удивлюсь, если в такой ситуации они задержатся в НХЛ еще на сезон.
— Чьи шансы вернуться выше?
— «Динамо» уже не первый год говорит о том, что ждет Овечкина домой. То же самое говорят и в Магнитогорске. Думаю, что на решение игроков будет влиять масса факторов. От семейного до тренерского.
— В чем суть тренерского фактора?
— Если говорить о «Металлурге», то в профессиональной среде вряд ли остались незамеченными истории с Евгением Кузнецовым и Егором Яковлевым. Можно долго спорить о том, кто в них виноват, — сами хоккеисты или тренер, был ли там личный момент или, наоборот, исключительно хоккейный. Но сухой факт в том, что теперь звездные игроки много раз подумают, прежде чем идти к Андрею Разину.
На контрасте — история Кузнецова в «Салавате Юлаеве». Там Виктор Козлов нашел общий язык с непростым игроком — и тот вывел Уфу во второй раунд плей-офф. Классный гол Кузнецова на последних секундах матча с Екатеринбургом — звездный момент всего плей-офф, наряду с двумя голами связки Радулов — Шалунов в концовке игры в Омске.
Поэтому тренерский фактор для звезд уровня Малкина тоже будет работать. И истории Кузнецова с Яковлевым могут притормозить его возвращение в родной клуб, — сказал Кравчук.