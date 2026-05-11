Плющев о словах Буше про глубину состава «Авангарда»: «Неадекватный поступок. Так бывает, когда отдаешь все на откуп тренеру-легионеру, который тебя еще и подставит»

После завершения полуфинальной серии с «Локомотивом» (3−4) главный тренер «Авангарда» сказал: «У нас нет необходимой глубины состава — это наше отличие от “Локомотива”. Мы играли с очень сильной командой, взять хотя бы Радулова».
— После завершения серии Буше посетовал, что у него не было глубины состава.
— Еще один неадекватный поступок.
За последние два сезона во имя Буше «Авангард» два-три раза перетряхнул состав, выписывая один чек за другим. Все было выстроено под тренера — а тот этого даже не оценил и, спасаясь, перевел стрелки на селекцию.
Это еще один горький урок для руководителей «Авангарда». По сути, о них вытерли ноги сначала судьи, а потом собственный тренер.
Но так всегда бывает, когда ты не совсем в профессии и отдаешь все на откуп тренеру-легионеру, который тебя еще и подставит.
Мне интересно, что в Омске будет дальше. Как клуб ответит как на первый вызов, так и на второй.
На мой взгляд, перспективы Буше в «Авангарде» выглядят крайне сомнительно, — сказал Владимир Плющев.