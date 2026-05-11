Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Локомотив
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.00
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
12.05
Миннесота
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.30
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Колорадо
1
П1
X
П2

Егор Сурин: «Локомотив» провалил начало серии с «Авангардом» — надо было себя вытаскивать. Это в традициях Ярославля — сначала создаем себе проблемы, потом из них выбираемся"

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин поделился мнением касательно полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Авангарда» (4−3).

Источник: Спортс‘’

— Тяжело восстанавливаться после того, как в течение двух дней провели девять периодов с учетом всех овертаймов?

— Я не знаю. Возможно, это как-то сказывается на физической активности.

Но в голове вы даже не представляете, что творится, — никакой усталости. Я даже могу сказать, что мне говорил Олег Николаевич Таубер, главный тренер молодежной команды «Локомотива». Он говорил, что все идет из головы.

Если в голове будешь себе говорить, что устал, то ты действительно устал. А если ты в голове свежий, то все нормально.

— В чем разница между этой победой над «Авангардом» во втором овертайме седьмого матча при нынешнем главном тренере Бобе Хартли и прошлогодней при его предшественнике Игоре Никитине?

— Вопрос со звездочкой. Все-таки каждый тренер — это повар, у которого свои рецепты.

В этой серии с Омском мы, если быть честным, провалили начало. И надо было вытаскивать себя из этой ситуации. Мы это сделали. И это в традициях Ярославля.

Я здесь уже давно и еще по школе знаю, как мы сначала создаем себе проблемы, потом из них выбираемся. И в этот раз удача нам больше улыбнулась, — сказал Егор Сурин.