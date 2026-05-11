Марнер вернул лидерство в гонке бомбардиров плей-офф после 0+3 с «Анахаймом» — у него 16 баллов в 10 матчах. Форвард «Вегаса» опережает Капризова на 2 очка

Канадец набрал как минимум три очка во втором матче подряд. В третьей игре серии он сделал хет-трик и передачу, записав на свой счет четыре балла.
29-летний форвард вернул себе лидерство в гонке бомбардиров розыгрыше Кубка Стэнли. В активе Марнера стало 16 (6+10) очков в 10 играх.
На второй позиции идет нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов — 14 (4+10) очков в 9 матчах.
Третью строчку делят Куинн Хьюз (13, 4+9) и Джек Айкел (13, 1+12).
