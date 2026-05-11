Андрей Назаров: «Нас ждет самый сильный финал в истории КХЛ. Ак Барс» и «Локомотив», доверху наполненные нашим лучшим в мире топливом, подарят настоящий праздник хоккея"

Бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Назаров поделился мыслями в преддверии начала финала Кубка Гагарина, в котором сыграют «Локомотив» и «Ак Барс».

Источник: Спортс‘’

"В решающей серии Кубка Гагарина встретятся две сильные команды, два амбициозных клуба. Нас ждет самый сильный финал в истории КХЛ.

Случайных людей на таких стадиях не бывает, никто до них просто так не доходит. Обе команды будут стараться, позади долгая и изнурительная дорога с большим количеством травм и потраченных нервов.

«Ак Барс» и «Локомотив», словно огромный грузовик и поезд, доверху наполненные нашим лучшим в мире топливом, подарят людям настоящий праздник хоккея и постараются прийти первыми на финише.

Как показывает практика, в финалах все решают нюансы. Кто лучше наточит коньки, какую еду приготовят повара, в какой физической составляющей подойдут к матчам хоккеисты, кто лучше подведет команду к серии, чей вратарь сыграет надежнее.

Хотелось бы, чтобы пожарные сигнализации в гостиницах во время дневного сна хоккеистов не включались. Такие прецеденты уже случались. Это никого не будет украшать.

Хотелось бы, чтобы все решилось в честной мужской борьбе", — сказал Андрей Назаров.