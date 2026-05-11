Кожевников о будущем Бобровского, Малкина и Овечкина: «Вряд ли они вернутся в КХЛ. Хотя ребята и патриоты, у них есть семьи, которые давно там живут»

Контракты игроков рассчитаны до 30 июня 2026 года.
"Вряд ли они вернутся в КХЛ. У них огромный опыт. Бобровский еще поиграет в НХЛ. Овечкина хотелось бы видеть в России, но мне кажется, ему стоит еще на год остаться и уже побить этот рекорд Гретцки. Кроме того, это уже взрослые люди.
Хотя ребята и патриоты, у них есть семьи, которые давно там живут. К сожалению, мало кто обращает внимание на этот фактор. Наши болельщики тоже должны это воспринимать. Несмотря ни на что, это наши ребята", — сказал Кожевников.
Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).
Бобровский — 5-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами, Малкин — 6-й, Овечкин — 20-й, Рэддиш — 1-й (The Athletic).