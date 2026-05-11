В Кремле высказались о возможном хоккейном матче между США и Россией

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Подвижек по организации хоккейных матчей в России и США между игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока нет никаких подвижек в этом плане», — ответил Песков на вопрос о возможной организации матчей.
Президент США Дональд Трамп в марте 2025 года поддержал идею президента РФ Владимира Путина организовать хоккейные матчи в РФ и США между игроками, выступающими в КХЛ и НХЛ.