Блэквуд впервые вышел в старте «Колорадо» в текущем плей-офф. Вратарь отразил 19 из 21 броска «Миннесоты» в 4-м матче серии

29-летний канадец отразил 19 из 21 броска. Он впервые в текущем плей-офф НХЛ сыграл с первых минут.
В предыдущих 7 играх «Эвеланш» стартером был 33-летний Скотт Уэджвуд. По ходу третьего матча его заменили на Блэквуда.
Вратарь «Колорадо» Маккензи Блэквуд вышел в старте на четвертый матч серии второго раунда Кубка Стэнли с «Миннесотой» (5:2, 3−1).
