Лехконен и Малински пропустили 4-й матч серии с «Миннесотой» из-за травм. Мэнсон вернулся в состав «Колорадо», 28-летний Ашан дебютировал в плей-офф НХЛ

Причина отсутствия обоих игроков — травма верхней части тела. Лехконен (3+3 в 7 играх в текущем плей-офф, полезность «+9») и Малински (1+2 в 7, «плюс 7») до этого не пропускали матчей в этом розыгрыше.
В состав «Эвеланш» вернулись форвард Йоэль Кивиранта и защитник Джош Мэнсон, до этого не выходившие на лед в серии с «Уайлд». Мэнсон пропустил 4 игры из-за травмы.
Еще одним изменением в составе денверцев стало помещение в запас защитника Ника Бланкенбурга. Его заменил 28-летний Джек Ашан, для которого этот матч стал первым в плей-офф за карьеру. В текущем сезоне он в основном выступал за «Колорадо Иглс» в АХЛ.