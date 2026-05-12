Кожевников о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» и «Ак Барс» вышколены Никитиным и Билялетдиновым. Они поставили дело на долгие годы, багаж огромный"

— Александр Викторович, как вам старт главной серии сезона?
— Для меня никаких сюрпризов нет. Встречаются две строгие, вышколенные команды — и совсем не Бобом Хартли и Анваром Гатиятулиным, а Игорем Никитиным и Зинэтулой Билялетдиновым.
Билялетдинов и его ученик Никитин — тренеры старой школы, один из главных законов которой — думай не только о сегодня, но и о завтра. Сейчас, когда в моде тренеры-однодневки, Ярославлю и Казани повезло — с ними много лет поработали Никитин и Хайдарыч, поставили дело на долгие годы.
Поэтому с восторгами по поводу выхода Хартли и Гатиятулина в финал не надо торопиться. Багаж Никитина и особенно его учителя Билялетдинова — огромный. Ехать на нем — если ничего не ломать — можно еще долго.
— Кто приедет первым?
— До старта серии немного выделял «Ак Барс», эта команда более зрелая и мотивированная. Зная Билялетдинова, скажу, что все, что им создано, автоматически стартует с позиции фаворита.
Но Александр Радулов в нашем хоккее — один, и он — в Ярославле. Не устаю главным мастером КХЛ восхищаться. Отсюда и 1−0 в пользу «Локомотива», хотя вся борьба еще впереди, — сказал Кожевников.
Хет-трик Радулова в финале Кубка Гагарина: забил, отдал, наорал на соперника.