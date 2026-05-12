13.05
Монреаль
:
Баффало
П1
2.14
X
4.31
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
13.05
Вегас
:
Анахайм
П1
2.10
X
4.41
П2
2.92
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Ак Барс
1
П1
X
П2

Кожевников о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» и «Ак Барс» вышколены Никитиным и Билялетдиновым. Они поставили дело на долгие годы, багаж огромный"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (1−0, 3:1 в первой игре).

— Александр Викторович, как вам старт главной серии сезона?

— Для меня никаких сюрпризов нет. Встречаются две строгие, вышколенные команды — и совсем не Бобом Хартли и Анваром Гатиятулиным, а Игорем Никитиным и Зинэтулой Билялетдиновым.

Билялетдинов и его ученик Никитин — тренеры старой школы, один из главных законов которой — думай не только о сегодня, но и о завтра. Сейчас, когда в моде тренеры-однодневки, Ярославлю и Казани повезло — с ними много лет поработали Никитин и Хайдарыч, поставили дело на долгие годы.

Поэтому с восторгами по поводу выхода Хартли и Гатиятулина в финал не надо торопиться. Багаж Никитина и особенно его учителя Билялетдинова — огромный. Ехать на нем — если ничего не ломать — можно еще долго.

— Кто приедет первым?

— До старта серии немного выделял «Ак Барс», эта команда более зрелая и мотивированная. Зная Билялетдинова, скажу, что все, что им создано, автоматически стартует с позиции фаворита.

Но Александр Радулов в нашем хоккее — один, и он — в Ярославле. Не устаю главным мастером КХЛ восхищаться. Отсюда и 1−0 в пользу «Локомотива», хотя вся борьба еще впереди, — сказал Кожевников.

Хет-трик Радулова в финале Кубка Гагарина: забил, отдал, наорал на соперника.