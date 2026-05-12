Дементьев о сборной России: «Нужно обсуждать состав на ОИ-2030. Смотреть на новую плеяду — Демидов, Мичков, Кочетков, Дорофеев, Марченко, Силаев. Обязательно нужен Торопченко»

Национальная команда не участвует в международных турнирах с 2022 года.
— Чемпионат мира надо смотреть, чтобы понимать силу других сборных? Это будет важно, когда сборную России допустят до турниров.
— В том числе. Большим преимуществом является то, что достаточно российских хоккеистов играет в Северной Америке.
Я бы со стороны журналистов обратил внимание на возможные составы сборных России, которые в один прекрасный момент будут участвовать в Олимпиаде и Кубке мира. Нужно это обсуждать и приблизительно понимать, что смогут показать наши хоккеисты, по сравнению с игроками из других стран.
— Надо рассматривать Павла Дорофеева и других игроков, которые ярко выступают за океаном, но о которых мало говорят у нас?
— Посмотрите на тех игроков, о которых мы говорим сейчас, — Овечкин, Малкин, Кучеров, Тарасенко. Это уже достаточно взрослые хоккеисты. Они принесут определенную пользу, но все-таки ставку в основном составе надо делать на физическое состояние молодых игроков. Надо смотреть, кто у нас следующая плеяда.
Четыре года до Олимпиады, и можно уже прикидывать состав — от Сергачева, который даже может быть капитаном, и моложе. Демидов, Мичков, Кочетков, Дорофеев, Марченко… Не надо исключать и Силаева.
Обязательно нужно вносить в состав Торопченко, это настолько универсальный игрок, который может все — играть в большинстве и меньшинстве, подраться, разыграть, лечь под шайбу, — сказал Дементьев.