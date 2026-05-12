Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
13.05
Монреаль
:
Баффало
П1
2.14
X
4.37
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
13.05
Вегас
:
Анахайм
П1
2.10
X
4.36
П2
2.98
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Ак Барс
1
П1
X
П2

Дементьев о сборной России: «Нужно обсуждать состав на ОИ-2030. Смотреть на новую плеяду — Демидов, Мичков, Кочетков, Дорофеев, Марченко, Силаев. Обязательно нужен Торопченко»

Агент и хоккейный эксперт Алексей Дементьев предложил обсуждать состав сборной России на следующую Олимпиаду.

Национальная команда не участвует в международных турнирах с 2022 года.

— Чемпионат мира надо смотреть, чтобы понимать силу других сборных? Это будет важно, когда сборную России допустят до турниров.

— В том числе. Большим преимуществом является то, что достаточно российских хоккеистов играет в Северной Америке.

Я бы со стороны журналистов обратил внимание на возможные составы сборных России, которые в один прекрасный момент будут участвовать в Олимпиаде и Кубке мира. Нужно это обсуждать и приблизительно понимать, что смогут показать наши хоккеисты, по сравнению с игроками из других стран.

— Надо рассматривать Павла Дорофеева и других игроков, которые ярко выступают за океаном, но о которых мало говорят у нас?

— Посмотрите на тех игроков, о которых мы говорим сейчас, — Овечкин, Малкин, Кучеров, Тарасенко. Это уже достаточно взрослые хоккеисты. Они принесут определенную пользу, но все-таки ставку в основном составе надо делать на физическое состояние молодых игроков. Надо смотреть, кто у нас следующая плеяда.

Четыре года до Олимпиады, и можно уже прикидывать состав — от Сергачева, который даже может быть капитаном, и моложе. Демидов, Мичков, Кочетков, Дорофеев, Марченко… Не надо исключать и Силаева.

Обязательно нужно вносить в состав Торопченко, это настолько универсальный игрок, который может все — играть в большинстве и меньшинстве, подраться, разыграть, лечь под шайбу, — сказал Дементьев.