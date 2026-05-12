Хартли — 6-й тренер в истории КХЛ с 50+ победами в матчах Кубка Гагарина. Он 1-й канадец в списке, рекорд у Никитина (92)

Для главного тренера ярославцев Боба Хартли победа стала 50-й в матчах плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ. Ранее канадский специалист возглавлял «Авангард».
50 побед в плей-офф — шестой результат в истории КХЛ и третий среди действующих тренеров. Среди специалистов из Северной Америки — первый.
В топ-5 входят:
1. Игорь Никитин — 92 («Авангард», ЦСКА, «Локомотив»);
2. Зинэтула Билялетдинов — 90 («Ак Барс»);
3−4. Олег Знарок — 79 (ХК МВД, «Динамо», СКА, «Спартак»), Дмитрий Квартальнов — 79 («Северсталь», «Сибирь», ЦСКА, «Локомотив», «Ак Барс», «Динамо» Минск);
5. Илья Воробьев — 68 («Металлург» Мг, СКА, ЦСКА).