Овечкин еще в 2022 году получил степень кандидата педагогических наук. Форвард «Вашингтона» успешно защитил 145-страничную диссертацию

Форвард успешно защитил 145-страничную диссертацию на тему «Организация тренировочного процесса технико-тактической направленности в профессиональных хоккейных клубах России и Национальной хоккейной лиги».

Основная идея диссертации Овечкина заключалась в том, что североамериканская и российская хоккейные культуры имеют разные приоритеты при развитии молодых спортсменов, и что игрокам может быть полезно сочетать оба стиля обучения по мере взросления.

Овечкин считает, что россияне отдают приоритет владению шайбой и техническому мастерству, а североамериканцы больше ориентируются на более быстрый темп игры и делают упор на физическую силу.

Александр представил результаты исследований в Высшую аттестационную комиссию (ВАК) РФ.

Нападающий «Кэпиталс» окончил Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма в 2008 году.

Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше