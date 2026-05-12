Фетисов о диссертации Овечкина: «Уделяет внимание научной деятельности — хороший пример. Надеюсь, это возможность создания российской школы хоккея, которой у нас нет»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался касательно диссертации капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, которую он защитил в 2022 году, и получил степень кандидата педагогических наук.

Источник: Спортс‘’

Форвард выполнил работу на тему «Организация тренировочного процесса технико-тактической направленности в профессиональных хоккейных клубах России и Национальной хоккейной лиги».

"Надо у Александра спросить, какую цель он преследовал при этом, но в любом случае такая аналитика двух школ является интересной. Все будет зависеть от него, куда он хочет двигаться. Но это хороший пример, когда при всей своей хоккейной занятости он уделяет внимание и научной деятельности.

Руководить академией — это прежде всего работа с детьми. Я так думаю, что сила нашего хоккея всегда была в разнообразии школ в разных частях нашей страны, где появлялись талантливые тренеры. Они видели хоккей по-своему, поэтому рождались те крутые хоккеисты в Кирово-Чепецке, Пензе, Новокузнецке, Воскресенске, Челябинске, и боюсь тут кого-то не назвать.

Мне кажется, вот это разнообразие и понимание хоккея нашими людьми и помогало советской школе хоккея, которая доминировала, с которой снимали все мерки.

Я помню, что за нами с видеокамерами ездили специалисты, которые снимали наши тренировки, игры.

Надеюсь, что Сашин пример — это возможность создания российской школы хоккея, которой у нас нет. Чтобы она была самобытной, непохожей, с которой бы снимали мерки", — сказал Вячеслав Фетисов.

