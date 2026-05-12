Рецензент Овечкина о кандидатской диссертации: «Он отложил вопрос о защите до завершения карьеры, но предзащиту в 2021-м сделал. Александр реально учится, а не для галочки»

Как я понял, Овечкин отложил вопрос о защите кандидатской до того момента, как он завершит хоккейную карьеру. Это все‑таки серьезный труд. Ну и Александр реально учится, а не для галочки. Но, честно говоря, у Саши все уже было готово, и особых усилий не требовалось. Просто немного найти время. Овечкин отлично держался на предзащите. Отвечал на все вопросы, нигде не завалился. Да и тема его, он в хоккее живет.