Рецензент Овечкина о кандидатской диссертации: «Он отложил вопрос о защите до завершения карьеры, но предзащиту в 2021-м сделал. Александр реально учится, а не для галочки»

Виктор Горский, научный рецензент Александра Овечкина, прокомментировал информацию о получении хоккеистом степени кандидата педагогических наук.

Ранее сообщалось, что форвард «Вашингтона» в 2022 году успешно защитил 145‑страничную диссертацию на тему «Организация тренировочного процесса технико‑тактической направленности в профессиональных хоккейных клубах России и Национальной хоккейной лиги».

На самом деле, летом 2021 года Овечкин был рекомендован к публичной защите научной диссертации по итогам мероприятия в ФГБУ «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» при Минспорта РФ.

После защиты хоккеист стал бы кандидатом педагогических наук, но ее Овечкин пока не проводил, хотя на предзащите все 14 присутствующих членов ученого совета и рецензентов единогласно высказались «за». Тема диссертации звучала так: «Сравнительный анализ технико‑тактической подготовки в командах в Северной Америке и России».

— У меня нет информации, что Саша защитился. И я ни от кого об этом не слышал. Но предзащиту он в 2021 году сделал, причем очень успешно. Возможно, в американском СМИ перепутали. Они могут не знать нашу систему научных званий. Что сначала — предзащита, потом — защита, дальше — доктор наук, но для этого надо писать докторскую диссертацию.

Как я понял, Овечкин отложил вопрос о защите кандидатской до того момента, как он завершит хоккейную карьеру. Это все‑таки серьезный труд. Ну и Александр реально учится, а не для галочки. Но, честно говоря, у Саши все уже было готово, и особых усилий не требовалось. Просто немного найти время. Овечкин отлично держался на предзащите. Отвечал на все вопросы, нигде не завалился. Да и тема его, он в хоккее живет.

— Что же нашли американцы?

— Они нашли автореферат в электронной библиотеке диссертаций. Это краткое изложение основных результатов диссертационной работы на соискание ученой степени. Автореферат рассылается официальным оппонентам и организациям, которые должны прислать отзывы. Они зачитываются на защите. Если большая их часть положительная, то это идет в плюс диссертации. Если отрицательные, то шансов на защиту мало. Да, автореферат от 2022 года. Но в базе нет сведений, когда Александр защищался — там пропуск стоит. И даже не указано, когда должна состояться защита.

— Вы почувствовали, что у Овечкина есть задатки тренера?

— У него есть аналитический ум. Но идти в тренеры — нужно его желание. Эта профессия забирает 24 часа в сутки. А задатки у Александра есть, однозначно. У нас появилось много тренеров из бывших игроков, которые нигде не учились и думают, что все знают. Очень странно, кто и как их назначает, доверяя целые команды, потому что результаты бывают плачевные.

Так вот, Овечкин к их числу не относится. Он реально учится. Кстати, изначально Александр просил Игоря Захаркина стать его научным рецензентом. Он не смог пять лет назад, но посоветовал меня. Мы с Сашей очень хорошо поработали. И я буду только рад, если он пойдет на защиту кандидатской, — сказал Горский.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
