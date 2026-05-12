Овечкин о кандидатской диссертации: «В будущем хотел бы защититься, чтобы помогать российскому хоккею развиваться»

Ранее сообщалось, что в 2022 году он успешно защитил 145‑страничную диссертацию на тему «Организация тренировочного процесса технико‑тактической направленности в профессиональных хоккейных клубах России и Национальной хоккейной лиги».
На самом деле, летом 2021 года Овечкин был рекомендован к публичной защите научной диссертации по итогам мероприятия в ФГБУ «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» при Минспорта РФ.
После защиты хоккеист стал бы кандидатом педагогических наук, но ее Овечкин пока не проводил, хотя на предзащите все 14 присутствующих членов ученого совета и рецензентов единогласно высказались «за». Тема диссертации звучала так: «Сравнительный анализ технико‑тактической подготовки в командах в Северной Америке и России».
— Вы сделали предзащиту кандидатской диссертации. Какая у вас цель?
— В будущем я хотел бы защититься, чтобы помогать нашему российскому хоккею развиваться и идти дальше.
— Почему вы выбрали такую тему диссертации?
— Я хотел бы делиться тем опытом, который получил. Считаю, что это правильно.
Тем более в будущем я хотел бы открыть свою хоккейную школу. Все те методики, которые я получил в своей карьере, хотел изложить в диссертации и применять на деле.
— Когда вы нашли время на научный труд?
— У меня прекрасная команда, которая мне помогала. Все было на высшем уровне, — сказал Овечкин.