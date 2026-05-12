Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
13.05
Монреаль
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.33
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
13.05
Вегас
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.40
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
13.05
Локомотив
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.01
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Ак Барс
1
П1
X
П2

Овечкин о кандидатской диссертации: «В будущем хотел бы защититься, чтобы помогать российскому хоккею развиваться»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, почему хочет получить научную степень.

Источник: Спортс‘’

Ранее сообщалось, что в 2022 году он успешно защитил 145‑страничную диссертацию на тему «Организация тренировочного процесса технико‑тактической направленности в профессиональных хоккейных клубах России и Национальной хоккейной лиги».

На самом деле, летом 2021 года Овечкин был рекомендован к публичной защите научной диссертации по итогам мероприятия в ФГБУ «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» при Минспорта РФ.

После защиты хоккеист стал бы кандидатом педагогических наук, но ее Овечкин пока не проводил, хотя на предзащите все 14 присутствующих членов ученого совета и рецензентов единогласно высказались «за». Тема диссертации звучала так: «Сравнительный анализ технико‑тактической подготовки в командах в Северной Америке и России».

— Вы сделали предзащиту кандидатской диссертации. Какая у вас цель?

— В будущем я хотел бы защититься, чтобы помогать нашему российскому хоккею развиваться и идти дальше.

— Почему вы выбрали такую тему диссертации?

— Я хотел бы делиться тем опытом, который получил. Считаю, что это правильно.

Тем более в будущем я хотел бы открыть свою хоккейную школу. Все те методики, которые я получил в своей карьере, хотел изложить в диссертации и применять на деле.

— Когда вы нашли время на научный труд?

— У меня прекрасная команда, которая мне помогала. Все было на высшем уровне, — сказал Овечкин.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше