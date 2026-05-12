Губерниев об Овечкине: «Надеюсь, как неглупый человек, он защитит докторскую диссертацию в престижном вузе Америки, чтобы уравновесить американскую и российскую системы образования»

Ранее стало известно, что летом 2021 года Овечкин был рекомендован к публичной защите научной диссертации по итогам мероприятия в ФГБУ «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» при Минспорта РФ.
После защиты хоккеист стал бы кандидатом педагогических наук, но ее Овечкин пока не проводил, хотя на предзащите все 14 присутствующих членов ученого совета и рецензентов единогласно высказались «за». Тема диссертации звучала так: «Сравнительный анализ технико‑тактической подготовки в командах в Северной Америке и России».
"Теперь Александру нужно защищать докторскую. Как он это все успевает — и тут, и там… Как знаменитый Борщов — и в фонтанах купаться, и дамам помогать!
Надеюсь, что Александр, как неглупый и талантливый человек, защитит докторскую диссертацию в престижном американском вузе, чтобы немного уравновесить американскую и российскую системы образования", — сказал Губерниев.
В 2008 году Овечкин окончил Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма.
Овечкин о кандидатской диссертации: «В будущем хотел бы защититься, чтобы помогать российскому хоккею развиваться».