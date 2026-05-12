Депутат Журова: «Прекрасно, что Овечкин защитит кандидатскую работу. Это важно с точки зрения научного обоснования результатов, которых достиг Саша. Необходимо делиться опытом»

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о том, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин намерен защитить диссертацию.

Ранее стало известно, что летом 2021 года Овечкин был рекомендован к публичной защите научной диссертации по итогам мероприятия в ФГБУ «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» при Минспорта РФ.

После защиты хоккеист стал бы кандидатом педагогических наук, но ее Овечкин пока не проводил, хотя на предзащите все 14 присутствующих членов ученого совета и рецензентов единогласно высказались «за». Тема диссертации звучала так: «Сравнительный анализ технико‑тактической подготовки в командах в Северной Америке и России».

— Прекрасно, что Овечкин защитит кандидатскую работу. Саша большой молодец, что это сделает.

Я, например, безумно жалею, что, отучившись в аспирантуре, в итоге не защитила диссертацию. Тогда мне показалось, что это никому не нужно. Хотя сейчас понимаю, что тема была и тем более сейчас актуальна.

— Согласны с тем, что защита диссертации в будущем откроет Овечкину дополнительные горизонты после завершения карьеры?

— Никогда не знаешь, какие горизонты это откроет, поверьте мне. Но в тоже время это важно и с точки зрения научного обоснования результатов, которых достиг Саша. Необходимо делиться опытом с другими, — заявила Журова.

Овечкин о кандидатской диссертации: «В будущем хотел бы защититься, чтобы помогать российскому хоккею развиваться».

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше