Терещенко о Тамбиеве: «Работа в “Адмирале” и в “Динамо” — разные вещи. Будет большое давление со стороны руководства, долго ждать результата никто не будет»

— Как оцените перспективы Тамбиева в «Динамо»?
— Оценивать можно только работу и результат. Буду смотреть и переживать за московское «Динамо», мой родной клуб. Желаю Тамбиеву успехов и удачи.
— Но все-таки до этого у Тамбиева не было опыта работы в топ-клубах.
— Это тренер с определенным взглядом на хоккей, у него есть свои мысли. Можно говорить все, что угодно, но работа в «Адмирале» и работа в «Динамо» для меня разные вещи.
«Динамо» — топ-клуб, как вы и сказали. Там высокие задачи и будет большое давление и со стороны руководства, и со стороны болельщиков. Поэтому думаю, долго ждать результата никто не будет. Опять же надо понять, кто из игроков придет и уйдет.
— Да, пока публично из лидеров только от Комтуа Тамбиев отказался.
— Опять же про Мамина достаточно все понятно и жестко было высказано, — сказал Терещенко.