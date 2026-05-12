Михаил Федоров о Разине: «Неважно, молодой ты или опытный игрок, требования ко всем одинаковые. Если хоккеист работает, старается, тренер доверяет ему»

— Перед стартом сезона как воспринимали шансы провести весь чемпионат в главной команде?
— Старался выполнять тот объем работы, который нам давали на сборах. Делал все максимально, что от меня зависело. Не было такого, что в самом начале сезона думал о том, что сыграю в плей-офф КХЛ.
— Какую работу Андрей Владимирович проводил с молодыми игроками?
— Неважно, молодой ты или опытный игрок, требования у главного тренера ко всем одинаковые. Если хоккеист работает, старается, то Андрей Владимирович доверяет ему.
— Вам Андрей Владимирович давал советы, которые вы взяли на заметку?
— То, что нужно выходить на лед и быть лидером, несмотря на свой возраст. Неважно, сколько тебе лет и кто перед тобой стоит. На льду нет авторитетов. Не нужно смотреть на фамилии, а в хоккей играют люди. Вот такие советы он мне дал. Я их запомнил, — сказал Федоров.