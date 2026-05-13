Демидов сделал передачу в 4-м матче с «Баффало». У него 0+4 в 11 играх плей-офф

Россиянин набрал 4-е (0+4) очко в текущем плей-офф, отдав результативный пас во второй игре подряд. Всего в турнире он провел 11 матчей.
Сегодня за 18:45 (8:49 — в большинстве) у Демидова 2 броска в створ ворот, полезность — «плюс 1».
Форвард «Монреаля» Иван Демидов сделал голевую передачу в 4-м матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (2:3, 2−2 в серии).
