Айкел вышел на 2-е место в гонке бомбардиров плей-офф НХЛ с 15 очками. Форвард «Вегаса» отстает от партнера Марнера на 1 балл и лидирует по ассистам (14)

Форвард «Вегаса» Джек Айкел сделал 2 результативные передачи в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (3:2 ОТ, 3−2).

В овертайме он сделал голевой пас Павлу Дорофееву. На счету 29-летнего американца стало 15 (1+14) очков в 11 играх в текущем плей-офф НХЛ при полезности «+4».

Айкел вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров розыгрыша, опередив Кирилла Капризова и Куинна Хьюза из «Миннесоты» (у обоих по 14 очков в 10 играх). Он уступает только партнеру по «Голден Найтс» Митчу Марнеру (16 в 11, сегодня — без очков).

При этом Джек единолично лидирует среди ассистентов (14). По 10 передач у Марнера, Капризова и Хьюза.