Лямкин о стычке в матче с «Локомотивом»: «Радулов понимал, на кого лезет, хотел выключить Миллера из игры. Партнера никогда в обиду не дадим»

— Я бы не сказал, что сминаем, просто делаем свою работу и понимаем важность того, что нужно забить первыми.
— Драк, похожих на те, что были в серии «Авангарда» и «Локомотива», у вас нет. С чем это связываете?
— Все равно что‑то есть, но мы здесь ради хоккея, стараемся играть.
— Вы не задумываясь побежали защищать Миллера. Ссадина оттуда?
— Саня [Радулов] чуть подсунул. Я старался в драку не вмешиваться, но своего партнера никогда в обиду не дадим, тем более Саня понимал, на кого он лезет, хотел выключить его из игры, но мы не позволим, — сказал Лямкин.