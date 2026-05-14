15.05
Баффало
:
Монреаль
15.05
Анахайм
:
Вегас
Миллер о 5:1 с «Локомотивом» и стычке с Радуловым: «Жесткий матч, у всех эмоции бьют через край. В Казани собираемся одержать 2 победы»

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер высказался о победе над «Локомотивом» (5:1, 1−1) во 2-м матче финальной серии Кубка Гагарина.

— Что вы скажете о матче?

— Это отличная командная победа. Тем более после поражения в первом матче. Теперь мы едем в Казань, где собираемся одержать еще две победы.

— Какой ключевой фактор этого матча? Четыре гола из пяти забили защитники.

— Главное то, что мы сделали камбэк, исправившись за первую игру. И сделали это как команда. У нас вратарь сыграл прекрасно. И вообще мы были единым кулаком. Дело не только в защитниках.

— Что было между вами и Александром Радуловым? Почему подрались?

— Ну, а что вы хотели? Такой жесткий матч, идет плей‑офф, у всех эмоции бьют через край. На протяжении всей встречи идет жесткая заруба. Все хотят взять Кубок Гагарина, — сказал Миллер.