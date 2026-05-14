Миллер о 5:1 с «Локомотивом» и стычке с Радуловым: «Жесткий матч, у всех эмоции бьют через край. В Казани собираемся одержать 2 победы»

— Что вы скажете о матче?
— Это отличная командная победа. Тем более после поражения в первом матче. Теперь мы едем в Казань, где собираемся одержать еще две победы.
— Какой ключевой фактор этого матча? Четыре гола из пяти забили защитники.
— Главное то, что мы сделали камбэк, исправившись за первую игру. И сделали это как команда. У нас вратарь сыграл прекрасно. И вообще мы были единым кулаком. Дело не только в защитниках.
— Что было между вами и Александром Радуловым? Почему подрались?
— Ну, а что вы хотели? Такой жесткий матч, идет плей‑офф, у всех эмоции бьют через край. На протяжении всей встречи идет жесткая заруба. Все хотят взять Кубок Гагарина, — сказал Миллер.