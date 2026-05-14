Капитан «Филадельфии» Кутюрье: «У Мичкова огромный потенциал, сделает выводы. В следующем сезоне он будет очень мотивирован доказать, что все неправы»

Капитан «Филадельфии» Шон Кутюрье поделился мыслями относительно нападающего команды Матвея Мичкова.

Источник: Спортс‘’

В этом сезоне форвард набрал 51 (20+31) балл в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету одна передача в восьми играх.

"Не скажу, что ему комфортно, но он уже лучше разговаривает по-английски. Коммуницировать он стал чуть лучше.

Матвей все еще молод. У него огромный потенциал. Это только его второй сезон в НХЛ. Уверен, что он сделает выводы из этого сезона.

Зная его, зная его характер, уверен, что в следующем сезоне он будет очень мотивирован доказать, что все неправы", — сказал Шон Кутюрье.