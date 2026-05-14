15.05
Баффало
:
Монреаль
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Колорадо
4
:
Миннесота
3
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Ак Барс
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Баффало
3
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
3
:
Анахайм
2
«Колорадо» прошел «Миннесоту» (4−1 в серии), отыгравшись с 0:3 и выиграв 4:3 в овертайме 5-го матча

«Колорадо» обыграл «Миннесоту» (4:3 ОТ) в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

Команда тренера Джареда Беднара уступала со счетом 0:3, начиная с 16-й минуты первого периода.

«Эвеланш» отыграли одну шайбу во втором периоде за счет гола Паркера Келли. В третьем периоде на отметке 56:27 отличился Джек Друри. Нэтан Маккиннон сравнял счет на 58:37 при пустых воротах.

Защитник Бретт Кулак принес команде победу на четвертой минуте овертайма.

Таким образом, «Колорадо» прошел «Уайлд» со счетом 4−1 в серии и вышел в финал Западной конференции, где сыграет с победителем пары «Вегас» — «Анахайм».