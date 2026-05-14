Игорь Никитин: «Нет такого, что легионер непременно должен прыгать выше головы. В командах, в которых я тренировал, иностранцы всегда были частью коллектива, особого отношения не было»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о своем отношении к легионерам.

Источник: Спортс‘’

— Согласны, что легионеры в КХЛ должны проявлять себя ярче и сильнее?

— Знаете, я смотрю на это немножко иначе. Нет такого, что если ты легионер, то непременно должен прыгать выше головы.

В командах, в которых я тренировал, иностранцы всегда были частью коллектива. Они не находились в каких-то привилегированных условиях, к ним не было какого-то особого отношения. Они такие, как все. Поэтому и требований завышенных тоже не было, неважно, кто ты: канадец, американец или словак.

— Логично.

— Для меня всегда легионеры — это часть команды, за которую они играют. Когда мы берем иностранца, то прекрасно понимаем, для чего и зачем. Да, происходят ошибки, без этого невозможно. Но мы видим потенциал хоккеистов и знаем, чего от них ждать.

Зачастую завышенные ожидания приводят к большим проблемам, чем понимание того, как человек реально должен и может помочь команде. Иногда человек средней игрой и своими действиями приносит больше пользы тем, что просто дополняет игру всей команды.

А найти легионера, который будет определять эту самую игру, сейчас очень сложно. Это штучный товар, таких совсем мало, — сказал Никитин.