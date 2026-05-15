«Ванкувер» объявил о назначении Сединов сопрезидентами по хоккейным операциям: «У Хенрика и Даниэля есть страсть, знания и лидерские качества для создания победной культуры»

Владелец «Ванкувера» Франческо Аквилини объявил о назначении братьев Хенрика и Даниэля Сединов сопрезидентами клуба по хоккейным операциям.

"У Хенрика и Даниэля есть страсть, хоккейные знания и лидерские качества, необходимые для создания хоккейной культуры, которая будет объединять нашу команду в будущем.

В течение последних 26 лет они посвятили «Ванкуверу» всю свою карьеру — в качестве игроков или руководителей", — сказал Аквилини.

Шведы, занимающие 1-е и 2-е места в списке лучших бомбардиров в истории «Кэнакс», в последние годы работали в отделе развития игроков команды.

Они провели всю свою 17-летнюю игровую карьеру в НХЛ в составе «Ванкувера» и были включены в Зал хоккейной славы в 2022 году.

Новым генеральным менеджером клуба назначен 49-летний Райан Джонсон. Он еще не работал на этой должности в НХЛ, но руководил фармом «Кэнакс», выигравшим Кубок Колдера в 2025 году.

Седины и Джонсон сменят президента клуба Джима Рутерфорда, который в следующем месяце перейдет на должность консультанта, и бывшего генменеджера Патрика Альвина, уволенного в апреле.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ канадский клуб занял последнее место, а по итогам лотереи получил общий 3-й выбор на драфте-2026.