Финал Востока в плей-офф НХЛ стартует 19 или 21 мая — в зависимости от числа игр в серии «Баффало» и «Монреаля». Финал Запада — 20-го

Финал Восточной конференции, в котором «Каролина» встретится с победителем серии «Баффало» — «Монреаль» (2−3 в серии после пяти игр) начнется 19 или 21 мая (в ночь на 20 и 22 мая по московскому времени).
Первая дата будет задействована в том случае, если соперник «Харрикейнс» будет определен после 6 игр в серии, вторая — при 7 играх.
Финал Западной конференции между «Колорадо» и победителем серии «Вегас» — «Анахайм» (3−2 в серии после пяти игр) начнется 20 мая (в ночь на 21 мая по московскому времени).